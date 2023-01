A l'école des chiens-soldats

Dès le lever du jour, ils sont opérationnels avec leur chien. Chaque militaire du 132 ème régiment d'infanterie cynotechnique forme un véritable couple de soldats avec son animal. À tout moment de la journée, quelle que soit l'activité. Leur spécialité, la recherche des explosifs ou des armes. Ce travail de recherche d'odeurs suspectes, ils vont aussi l'exercer dans toutes les situations, comme dans ce cinéma. Chaque maître-chien doit connaître parfaitement son animal pour être le plus efficace possible. Changer de chien, cela veut dire en avoir beaucoup. Le régiment de Suippes en accueille 700 en permanence, ce qui en fait le plus grand chenil d'Europe. Les chiens vivent sous la surveillance de leur maître. Il leur faut aussi s'adapter aux températures de l'Afrique ou de la Guyane, où ils opèrent régulièrement à la recherche d'explosifs, mais aussi à repérer et neutraliser des ennemis. C'est l'autre mission quotidienne d'entraînement des chiens du régime. Les chiens comme les hommes peuvent être blessés, et ils prennent leur retraite à l'âge de dix ans. Il faut donc constamment tester de jeunes Bergers allemands ou malinois, les races les plus adaptées aux exigences du régime. Le régiment a souvent du mal à trouver des chiens prédisposés à ces missions, alors que les candidats au métier de maître-chien ne manquent pas. TF1 | Reportage V. Dietsch, V. Ruckly