À l'école des croupiers

Au casino, il y a ces machines à sous lumineuses et attirantes qui vous font gagner parfois ou perdre souvent. Autour des tables de jeux, il y a ces croupiers qui manient les jetons et les cartes avec une incroyable dextérité. De quoi susciter la fascination voire l’admiration. Assurer le spectacle, cela ne s’improvise pas. Autour de ces tables, pas de clients mais tous sont des apprentis croupiers. Certains en reconversion professionnelle, comme cet élève qui vient de la communication. Ils s’entraînent à manipuler les jetons le plus vite possible. Il ne faut pas être fâché avec les chiffres. Toute erreur de paiement pourrait avoir de lourdes conséquences. Il y a parfois de grosses mises sur la table. Des sommes qui sont bien supérieurs aux salaires mensuels des croupiers, en moyenne : 1 700 euros par mois. Les croupiers aussi sont surveillés par un chef de table et des caméras. Ils doivent avoir leur poche cousue et ne peuvent pas porter de montres pour ne pas dissimuler de jetons. D'ailleurs, s'il y en a un qui tombe à terre, interdiction de le ramasser. TF1 | Reportage L. Adda, J.Y Mey, K. Betun