A l'école des médias

Réunion hebdomadaire de "L'Est républicain", de "Vosges Matin" et du "Républicain lorrain". L'équipe tient sa conférence de rédaction dans le lycée Robert Schuman de Metz (Moselle) au milieu des élèves. Au total, 44 lycéens de première et de terminale découvrent l'envers du décor. Notamment le choix des reportages, la programmation, jusqu'aux plaisanteries des journalistes. Au bout d'une heure et demie, les élèves ne sont pas dissipés, contrairement aux clichés. "Pour moi, un journaliste est tout le temps actif" ; "En fait, c'est tout un travail derrière, avec énormément de sources" ; "Ils prennent plusieurs semaines avant de se décider à en parler alors que sur les réseaux sociaux, la personne écrit ce qu'elle pense sur un coup de tête", rapportent quelques élèves. La lutte contre les fameuses "Fake news" est notamment devenue prioritaire. "Il faut expliquer ce qui est une information ou la traque des fausses nouvelles", lance Alexandre Poplavsky, rédacteur en chef adjoint de "L'Est républicain", "Vosges Matin" et "Le Républicain lorrain". Préoccupation, mais aussi espoir. Le métier attire toujours les jeunes. TF1 | Reportage O. Santicchi, J.Y. Chamblay, F. Mignard