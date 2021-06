À l'hippodrome de Nancy, la joie des jockeys qui ont retrouvé leur public

L’ambiance des courses hippiques se savoure à nouveau dans les tribunes. L’hippodrome de Nancy est l’un des premiers du Grand Est à retrouver son public, un bonheur pour les parieurs passionnés. "Ça donne beaucoup plus d’excitation de voir la course en vrai plutôt que soit en vidéo, soit sur Internet en regardant les résultats", confie l'un d'entre eux. Pour cette reprise, l’entrée est gratuite. Au programme : huit courses de trot. Une centaine de chevaux s’affrontent. Pendant de longs mois, les courses ont eu lieu à huis clos, alors revoir le public est un soulagement pour les jockeys. Des animations gratuites ont été mises en place pour attirer les plus jeunes. Certaines familles ne connaissaient pas l’univers des champs de course. Timéo, six ans, confond poney et poulain, mais il côtoie ici des turfistes chevronnés. C’était la volonté des organisateurs. Pour l’instant, l’accueil dans les hippodromes est limité à 1 000 personnes et le masque y est obligatoire. La saison des courses va durer jusqu’en novembre avec, peut-être bientôt, des mesures sanitaires allégées.