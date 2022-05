A l’hôpital de Saint-Brieuc, une prime pour décaler ses vacances

Une prime de 350 euros pour décaler ses vacances, voilà qui fait du bruit dans les couloirs de l'hôpital de Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor). Ici, les aides-soignants et infirmiers qui le souhaitent, pourront reporter leurs congés d'été après le quinze septembre. En échange, une prime pour chaque semaine reportée et trois semaines maximum. Une solution trouvée par la direction de l'hôpital pour pallier l'absence des soignants. Ici, 25 postes sont à pourvoir. Et entre la sixième vague de Covid et les congés des salariés, l'été s'annonce compliqué. Du côté des syndicats, la prime pour décaler ses vacances ne passe pas du tout. Carine Le Tertre est aide-soignante ici depuis 30 ans. "Quand on a annoncé cette prime, on est restés sans voix (...) Ces solutions-là, elles ne sont pas pérennes. Là, on est simplement en train de déplacer le problème", nous affirme-t-elle. Un problème de fond, que l'hôpital essaye de résoudre. En plus de cette prime, la direction veut aussi attirer les jeunes soignants avec d'autres mesures, des salaires plus élevés ou la mise à disposition d'un logement. TF1 | Reportage T. Lagoutte, J. Denniel