A l'hôpital, la mise en place du couvre-feu soulage les soignants

Dans la seule journée de jeudi, 30 000 nouveaux cas ont été détectés. Un record depuis le lancement des tests de dépistage. En une journée, 219 malades de plus ont été admis en réanimation. Dans le service de réanimation de l'hôpital de Valenciennes (Nord), un lit sur deux est actuellement occupé par un patient Covid. Face à la recrudescence des cas, les soignants déplorent le fait que les gens banalisent l'importance des gestes barrières. Pour eux, le couvre-feu est donc un vrai soulagement et ils attendent d'en voir les résultats. Si le personnel soignant se dit prêt à affronter la deuxième vague de l'épidémie, il espère néanmoins plus de moyens matériels et humains. Des lits et des respirateurs plus performants sont notamment les bienvenus. Par ailleurs, pour les soignants, plus qu'un métier, sauver des vies est une vocation. Ils aimeraient plus de reconnaissance. Pour soutenir l'hôpital public, 4 000 lits supplémentaires et 15 000 embauches pourraient prochainement voir le jour.