A Lille, on rêve la vie en Bleus !

A Lille, la nuit a été courte, car sur la Grand-Place et partout dans les rues, les supporters étaient biens décidés à célébrer la victoire des Bleus. D'autant plus que Raphaël Varane et Benjamin Pavard, deux joueurs de l'équipe de France, sont des Ch'tis, rendant fiers dans le Nord. Le 16 juillet 2018, les Lillois vivent encore dans l'allégresse en rêvant la vie en Bleus.