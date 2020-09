À Lille, une épée de Damoclès au-dessus des bars et restaurants

Plusieurs patrons de bars se sont réunis ce jeudi suite aux annonces du ministre de la Santé. Depuis la fin du confinement, leurs établissements étaient déjà contraints de fermer plus tôt. Pourtant, beaucoup font leurs chiffres d'affaires après 22 heures, notamment dans les quartiers festifs. À Lille (Nord), c'est l'incompréhension, pourquoi des mesures de restriction dans les bars, mais pas les supermarchés ? Quant aux jeunes, certains comprennent mais d'autres trouvent la mesure incohérente.