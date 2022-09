À Londres, la patience reine des vertus...

Face à Big Ben, sur déjà plus d'un kilomètre, la file d'attente serpente sur les quais de la Tamise. Des femmes ont de quoi tenir jusqu'à ce mercredi soir, jusqu'à entrer dans le palais de Westminster. Les prochains jours, l'attente pourrait durer jusqu'à 35 heures. Ces Britanniques sont venus, car ils sentent, disent-ils, un lien personnel avec la reine. La file d'attente pour Westminster grossit chaque minute et devrait s'étirer bientôt sur près de huit kilomètres. En tout, 10 000 policiers et militaires sont mobilisés pour sécuriser ces funérailles. Le cercueil de la reine va arriver dans quelques heures dans ce palais. Et sur le trajet du corbillard, il y a déjà du monde. Dès mardi soir, certains Britanniques ont même décidé de passer la nuit dehors à attendre. Sous la pluie battante, ils campaient devant le palais de Buckingham où repose encore le cercueil de la reine. C'est une nuit spartiate pour un dernier regard sur cette reine qui fut, nous dit-on, "rassurante à travers les décennies". TF1 | Reportage J. Garro, Q. Trigodet