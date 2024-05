À louer... moutons pour tondre la pelouse

Inutile de les chercher à la ferme. Aujourd’hui, ils sont à l’hôpital, non pas pour se faire soigner, mais pour faire de l’éco-pâturage. Ces brouteuses remplacent les agents d’entretien d’avril à novembre. Coût de l’économie : 5 000 euros par an. Ces animaux de la ferme se retrouvent à brouter dans des endroits toujours plus insolites : comme au pied de cette centrale nucléaire, devant la piste de moto de cette auto-école, chez les pompiers, et même à la gendarmerie. Ces bêtes tout-terrain sont celles de l'entrepreneur Charles-Yvonnick Soucat. Sous sa garde : 400 animaux tondeurs répartis chez plus de 80 clients. Tout a commencé il y a six ans, lorsque cet éleveur fonde son association d’éco-pâturage. Les demandes viennent aussi des particuliers. Pour 800 euros par an, Pierre Taesch fait débroussailler son verger par deux brebis et un bouc. Leur seule mission : arpenter tout le verger pour manger l’herbe. Elles n’en demandent pas plus. Alors si votre tondeuse tombe en panne, sachez qu’un mouton, lui, aura toujours faim. TF1 | Reportage L. Jeanson, A. Crunchant