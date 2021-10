A Loupian, les habitants ont sauvé leur unique distributeur de billets

Ici, il y a deux fiertés : l'architecture du XIVe siècle et le distributeur de billets. A Loupian (Hérault), le seul distributeur qui s'y trouve est un rescapé. En 2019, il n'était pas assez rentable. La banque veut le supprimer. Mais les habitants ont levé le bouclier. Ils ont déposé une pétition qui a reçu plus de 10 000 signatures. "Le maintien du distributeur, c'est le maintien de la vie, du commerce de proximité. C'est le soutien des commerçants auxquels la municipalité est absolument rattachée", explique Bernard Vidal. Au bureau de tabac, dans les boulangeries, ou à l'épicerie, partout, on règle en liquide. "C'est bien d'avoir de l'argent liquide quand même parce que c'est de la liberté" ; "On ne va pas payer nos baguettes avec une carte bleue ou en chèque" ; "Il y a pas mal de commerçants qui ne prennent pas la carte bancaire", lancent certains riverains. L'autre distributeur le plus proche est situé à Mèze, à quatre kilomètres. Garder le distributeur, pour garder ses clients. Alors à l'épicerie, pas de cartes bleues acceptées et c'est un acte militant. En effet, derrière la rentabilité du distributeur, c'est la survie de tout un village.