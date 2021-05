À Lunel, des caméras de surveillance parlantes grondent les contrevenants

Si vous marchez à Lunel (Hérault), ne soyez pas surpris. Ce genre de message peut retentir : "La police municipale de Lunel vous demande de porter votre masque pour vous protéger et protéger les autres, sous peine de verbalisation. Merci". Injonction au port du masque, mais aussi au ramassage des déjections canines et autres déchets. Le dispositif divise les habitants. Au total, trois haut-parleurs couplés à des caméras de surveillance ont été installés en centre-ville. Ils sont reliés à un centre de contrôle géré par la police municipale. Steeve est l’un des six opérateurs capables de déclencher les messages. Faire cesser les infractions éviterait aux gens de se faire encadrer par la patrouille et de payer 135 euros d’amende. Ces haut-parleurs fonctionnent une fois par jour depuis leur mise en place, il y a une semaine. Un système déshumanisé selon certains. La commune, elle, s’en défend, car il présente un avantage : capter la sensibilité du contrevenant, surtout en termes de honte. Les haut-parleurs sont testés pendant deux mois. Ils pourraient à terme s’étendre dans la ville. D’ici là, les propriétaires de chien n’ont qu’à bien se tenir.