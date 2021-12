À Lyon, la mairie ne veut plus de foie gras

Dans ce bouchon lyonnais, le foie gras est chaque jour à l'honneur. Alors, la décision de la mairie de ne plus servir ce produit dans les réceptions officielles laisse Yann Lalle, restaurateur, perplexe. "Quand on sait que le foie gras est un produit incontournable des tables de fête, on trouve ça désolant", témoigne-t-il. La décision n'est pas nouvelle et date du début du mandat de la municipalité écologiste, mais elle vient juste d'être rendue publique. Sur un marché du centre-ville, elle était largement commentée. De son côté, la mairie n'a pas souhaité répondre à nos questions. Elle indique simplement dans un communiqué que la production de foie gras ne permet pas d'assurer le bien-être animal. Un avis diversement apprécié par les clients du marché. En tout cas, la polémique est en train de prendre une dimension politique. La municipalité écologiste invite néanmoins les restaurateurs à une réflexion sur l'utilisation du foie gras. Un dialogue qui n'est pas sûr d'être bien engagé. TF1 | Reportage C. Buisine, D. Paturel