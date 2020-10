À Lyon, les hôpitaux commencent à être saturés

À Lyon (Rhône), l'afflux de patients atteints du Covid ne s'arrête pas dans un service de réanimation. Celui-ci accueille de plus en plus de malades, soit quinze sur une capacité de vingt lits. À l'hôpital privé Médipôle par exemple, médecins, infirmiers et aides-soignants sont appelés en renfort pour soulager des soignants sur le front. Dans son service de médecine interne, il y avait trente patients Covid il y a quinze jours, aujourd'hui, le nombre a presque doublé. A cela s'ajoute la prise en charge des patients soignés pour d'autres maladies. En effet, le flux est déjà très important, notamment pour des personnes âgées qui ont laissé traîner des pathologies durant plusieurs semaines. Des interventions chirurgicales non urgentes sont malgré tout annulées et le transfert de patients vers d'autres hôpitaux de la région continue pour désengorger certains services.