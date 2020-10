A Lyon, les restaurateurs manifestent pour pouvoir rester ouverts

Les restaurateurs sont à bout face aux restrictions imposées à leurs établissements. La plupart d'entre eux ne comprennent pas pourquoi on les désigne comme les vecteurs de l'épidémie. Dans tout l'Hexagone, y compris dans la région lyonnaise, ils ont manifesté leur inquiétude ce vendredi matin, avec des brassards noirs et des concerts de casseroles devant leurs restaurants. Dans la ville de la gastronomie, on attend, presque résignés, de nouvelles mesures. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 02/10/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 2 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.