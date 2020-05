A Lyon, les transports en commun préparent le déconfinement au pas de charge

Canaliser deux millions d'usagers quotidiens dans le deuxième plus grand réseau de l'Hexagone, c'est le casse-tête des transports publics lyonnais. Pour l'heure, les sièges sont quasiment vides, mais le trafic devrait reprendre à 80% à partir du 11 mai. Alors que les portes du tramway s'ouvrent désormais automatiquement, tous les véhicules seront désinfectés deux fois par jour et le port du masque sera obligatoire. Les Lyonnais sont-ils prêts à reprendre les transports en commun ?