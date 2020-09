A Lyon, plusieurs braquages de commerçants ces derniers jours

Ces derniers jours, plusieurs braquages ont encore eu lieu à Lyon. Station-services, petits commerces ou encore buralistes en payent les frais. Si ces crimes ne sont pas nouveaux dans l'agglomération, le niveau de violence, lui, interpelle les habitants. Ces derniers s'inquiètent davantage d'autant plus que la crise sanitaire n'a pas effacé cette insécurité quotidienne. Un sentiment qui touche à la fois la ville et la campagne.