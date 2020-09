À Madrid, plus possible d'inviter plus de dix personnes à la maison

Comme dans toute l'Espagne, le nombre d'hospitalisations a explosé ces derniers jours à Madrid. Sur place, des mesures strictes ont été prises pour lutter contre la propagation du virus. En effet, la municipalité a interdit les réunions de plus de dix personnes, y compris en privé. La capacité d'accueil des bars et restaurants a également été abaissée à 60%. Un nouveau coup dur pour les professionnels du secteur. Dans les rues de la capitale espagnole, c'est l'inquiétude qui règne.