A Marmande, les automobilistes peuvent stationner gratuitement en centre ville

Emmanuel Macron, durant sa visite à Saint-Dié, a présenté son plan de cinq milliards d'euros pour dynamiser 222 villes moyennes. Mais ces dernières sont inquiètes par la baisse des dotations et de la suppression de la taxe d'habitation. Pour compenser, elles augmentent les taxes de stationnement. Mais à Marmande, dans le Lot-et-Garonne, on permet aux automobilistes de stationner gratuitement pour 1h30. Cette ville, comme 57 autres communes, a trouvé une solution qui ravit ses habitants et elle espère ainsi attirer plus de gens à venir faire leurs emplettes.