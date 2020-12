À Marseille, les éboueurs mènent leur 13e jour de grève

Dans les rues de Marseille (Bouches-du-Rhône), il est parfois difficile de se frayer un chemin ces derniers jours. D'innombrables monticules d'ordures jonchent le sol dans les rues. Une situation catastrophique pour les habitants. Dans le quartier du Panier, 900 tonnes de déchets se sont déjà accumulées sur les trottoirs car plus de 200 éboueurs sont en grève depuis treize jours. Pour les commerçants de cet emblématique quartier touristique, c'est inacceptable. "C'est écœurant si nos clients viennent ou passent dans ces rues", lance Éliane Muniglia. Dans le quinzième arrondissement, les poubelles occupent aussi les trottoirs dans ce quartier résidentiel. C'était aussi le cas devant la résidence où habite Karim Bekkar comme le montre une photo prise il y a six jours. Excédés, les habitants d'une copropriété ont décidé de payer une société privée pour débarrasser la montagne de poubelle. Les Marseillais espèrent que les ramassages des ordures reprendront au plus vite.