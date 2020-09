A Marseille, les restaurateurs ne décolèrent pas

Alors que la fermeture totale a été décrétée à Marseille (Bouches-du-Rhône), les restaurateurs attendent la décision du tribunal administratif sur le recours déposé par le président de la région. Pour la première soirée, les rues ont été désertes et la majorité des établissements ont respecté l'arrêté préfectoral. Certains restaurants fonctionnent avec des livreurs et préparent des plats à emporter. Encore ce matin, il a été impossible de s'installer en terrasse pour le traditionnel café.