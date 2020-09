À Marseille, les restaurateurs refusent de baisser le rideau

À Aix et à Marseille, des restaurateurs manifestent contre ce qu'ils considèrent comme une injustice au lendemain de la fermeture totale de leurs établissements. Ils souhaitent juste qu'on les laisse travailler. Pour faire entendre leurs désarrois, quelques dizaines de patrons, des salariés et des fournisseurs ont même bloqué l'entrée d'un tunnel. Quant au président de la région, il a déposé un recours au tribunal administratif. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 28/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 28 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.