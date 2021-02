Un restaurateur accueille un coiffeur-barbier

Les bruits de leurs tondeuses et de leurs ciseaux résonnent désormais dans la salle d'un restaurant. Ne vous y trompez pas, il y a quelques détails qui mettent la puce à l'oreille. Ces coiffeurs ont pris possession des lieux depuis mardi pour le plus grand bonheur de leurs clients. Vendredi dernier, coup dur pour eux. Le centre commercial dans lequel se trouve leur salon a dû fermer. Mais pas question de se laisser abattre. Après quelques coups de fil, un ami restaurateur leur propose gracieusement de s'installer dans son établissement. Il y a eu beaucoup de travail à faire pour tout aménager, mais ils ont finalement réussi à s'adapter. En échange, ils prennent en charge l'eau et l'électricité. Un moindre mal pour poursuivre leur activité. Certes, il y a quelques inconvénients comme le bac à shampoing improvisé. Mais pour les huit salariés du salon, pas de chômage partiel grâce à la solidarité d'un restaurateur.