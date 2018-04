A Metz, les commerçants et chauffeurs de taxi à proximité de la gare exrpiment leur ras-le-bol

En cette quatrième vague de grève à la SNCF, les perturbations sont moins importantes. Un TGV sur trois, deux TER et Transiliens sur cinq et un train Intercités sur quatre vont circuler. A Metz, outre les usagers, les commerçants ainsi que les professionnels dépendant de l'activité de la gare ont exprimé leur ras-le-bol. La réforme de la SNCF ayant été votée par les députés, le retour à la normale est fortement attendu. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.