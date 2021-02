A Metz, jour de rentrée pour les nouveaux élèves infirmiers de l'hôpital

C'est une journée importante. Dans trois ans, de jeunes étudiants deviendront infirmiers, ce que certains attendaient depuis longtemps. Ils sont 85 à démarrer ce lundi leur formation dans le sillage d'une crise sanitaire inédite. Alors, les sentiments sont forcément partagés. La situation sanitaire est en partie ce qui a poussé Lucas Pécoul à devenir infirmier. Il y a encore quelques mois, il était encore étudiant en droit. Mais aucun doute, ce futur soignant sait ce qu'il veut et il en rêve déjà. "Je suis fier de me dire que je vais porter la tenue. Je me vois dans un service de réanimation, être sous l'adrénaline", affirme-t-il avec conviction. L'école a été créée au cœur de l'hôpital en à peine quelques mois. C'est la troisième du département. Le mot d'ordre : recruter à tout prix. "Il faut accepter de surformer", clame d'ailleurs la directrice générale du centre hospitalier. En Moselle, un tiers des 350 étudiants infirmiers part au Luxembourg une fois diplômé.