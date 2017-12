A Metz, la neige a laissé place au verglas

Dans la soirée du mardi 12 décembre, le verglas a investi l'Est, notamment Metz. La prudence est donc de mise ce mercredi car le danger est quasiment invisible. A un point que certains automobilistes ont préféré rebrousser chemin pour éviter tout accident. Les piétons eux, ont déserté les rues. Depuis l'arrivée du verglas, les saleuses et les agents municipaux patrouillent inlassablement. Selon les pompiers, aucun accident corporel grave n'a été déploré pour le moment. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.