A Montpellier, les commerces dans les starting-blocks avant la réouverture

Encore 24 heures à tenir avant de pouvoir flâner dans les boutiques et de feuilleter des livres dans les librairies. A Montpellier, les habitants ont hâte que les magasins rouvrent. On espère aussi que tout le monde répondra présent. Si les clients sont prêts, les commerçants, eux, le sont un peu moins. Dans cette librairie, c'est branle-bas de combat ce vendredi matin pour remettre tout le magasin en ordre. Grâce aux commandes, les gérants ont pu assurer autour de 50% de leur chiffre d'affaires. Mais demain, tout reprend comme avant. "On va pouvoir faire le côté plaisir de notre métier. On est très content", affirme l'un d'eux. C'est aussi un grand soulagement pour cette boutique de jouets traditionnels. Du gel, des flèches, la réouverture se transforme en jeu de piste. La règle est d'un client pour huit mètres carrés. Un peu plus loin, dans un autre magasin, cela fera 16,62 clients autorisés. Et pour les accueillir dans les meilleures conditions, le gérant a tout préparé depuis trois jours.