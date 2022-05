A Moulins, les impôts n’ont pas augmenté depuis 28 ans

Dans l'Allier, les 19 000 habitants de Moulins jouissent d'une situation quasiment unique dans l'Hexagone. Depuis 28 ans, la mairie n'a pas augmenté ses taxes. Jean-Pierre Hurel, habitant de Moulins, a donc toujours payé la même taxe d'habitation. Alors que la moyenne nationale atteint les 19% de taux d'imposition, celui de Moulins reste inférieur de deux points. Il n'y a aucun compromis pour financer ce gel des taxes. C'est effectivement ce dont se félicite la mairie. La ville continue d'aménager ses berges et de mener des chantiers d'envergure. La méthode du maire est de choisir des projets qui lui garantissent un financement extérieur. La ville utilise aussi la géothermie et le chauffage au bois pour faire des économies. Elle verse moins de subventions à ses associations, mais leur prête du matériel et de la main d'œuvre pour organiser des événements. Une forte activité des commerces du centre-ville permet à Moulins de rester attractive et de faire ce geste symbolique pour le pouvoir d'achat de ses habitants. TF1 | Reportage E. Vinzent, P. Delannes