A Mouscron, le cœur balance entre les Bleus et les Diables Rouges !

A Mouscron, ville frontière, on soutient autant les Bleus que les Diables Rouges. Même si parfois, on a une préférence, les drapeaux tricolores bleu-blanc-rouge et noir-jaune-rouge se côtoient bien, signe d'hésitation ou d'équité. Pour les matchs du vendredi 6 juillet 2018, les Mouscronnois supporteront la France à 16h, et la Belgique à 20h. Quoi qu'il en soit, ils espèrent que les deux équipes gagneront.