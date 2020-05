À Nancy, les commerces préparent leur réouverture

La célèbre Place Stanislas de Nancy (Meurthe-et-Moselle) va retrouver son effervescence d'ici quatre jours. En attendant, les cafetiers, les restaurateurs et les hôteliers s'apprêtent à installer les terrasses pour faire respecter les règles sanitaires. Ils vont même pouvoir investir de nouveaux lieux historiques dans la ville, sans avoir à payer des redevances durant tout l'été. De plus, des tickets de parking gratuits seront distribués aux commerçants pour leurs clients.