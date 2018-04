A Nice, les beaux jours donnent envie de jardiner

À Nice, le printemps rime avec beau temps, soleil, couleur et jardin. En effet, le climat qui se réchauffe peu à peu donne envie de refaire la déco de son balcon avec de nouvelles plantes, ou encore de passer plus de temps à égayer les potagers. Les pépinières offrent d'ailleurs un choix varié de plantes et de légumes pour orner son balcon ou son jardin. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 mars 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.