A Nice, des absents en classe et beaucoup d’enfants à la plage

Comment ne pas se croire déjà en vacances avec un soleil aussi éclatant ? Entre mettre les enfants à l'école et profiter dès que possible, ces parents niçois n'ont pas hésité longtemps. "Le choix a été vite fait vu la prise de congé au travail. On n'a pas fait gaffe par rapport aux deux jours qui débordaient", a témoigné ce père de famille. En effet, les écoliers ont encore deux petits jours à tenir avant d'être libérés. Pour les élèves en classe de CP, pas question de se relâcher. Ce lundi matin, c'est cours de lecture et d'écriture. Ce qui n'est pas toujours évident pour tout le monde. Le tout dans une ambiance bien différente du reste de l'année. Pas de répit non plus pour ces élèves en grande section de maternelle. Ces deux derniers jours sont l'occasion de revoir quelques notions. Mais à l'école "Clément Roassac", dans les Alpes-Maritimes, environ un quart des élèves sont absents ce jour. Ceux qui ont décidé de venir vont encore pouvoir profiter de leurs camarades avant de les quitter pour un été bien mérité.