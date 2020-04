À Nice, des restaurateurs rivalisent d'idées pour reprendre en toute sécurité

Les cafés et les restaurants sont les grands oubliés du plan de déconfinement prévu le 11 mai alors que le secteur emploie plus d'un million de salariés. En attendant, le restaurant "Dante" à Nice s'est lancé dans la vente à emporter. Une initiative qui vise autant à rendre service aux habitants du quartier qu'à survivre financièrement. Pour pouvoir rouvrir au plus vite, d'autres acteurs du secteur s'engagent à imposer différents points pratiques et des comportements à respecter. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.