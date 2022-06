A Nice, l’aéroport donne les produits confisqués

Une fois par semaine, depuis un mois, c'est à l'aéroport que Jean-Philippe Delsart et René Clausse récoltent gel douche ou huile d'olive pour les Restos du cœur. "Ce sont des produits locaux que des gens veulent ramener en souvenir, mais qu'ils ne peuvent pas prendre finalement", explique Jean-Philippe. Ces produits, ce sont ceux que les passagers ne peuvent pas prendre dans leur bagage cabine. Objets dangereux ou liquides de plus de 100 ml étaient auparavant saisis. Les passagers peuvent à présent décider d'en faire don en remplissant un formulaire. Dans tous les aéroports du pays, la loi impose que les objets saisis soient détruits. Un gâchis désolant pour un retraité de l'aéroport devenu bénévole aux Restos. Il a eu la bonne idée de proposer un partenariat entre l'association et l'aéroport qui a tout de suite dit "oui". Résultat : plus d'une centaine de kilos chaque semaine de produits divers et de qualité sont collectés. Cette bonne idée ne s'applique pour l'instant que sur quatre points de contrôle. Le dispositif devrait pouvoir s'étendre à tout l'aéroport de Nice dans les mois qui suivent. TF1 | Reportage A. Flieller, D. Laborde