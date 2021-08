A Nice, les vacanciers se lèvent aux aurores pour profiter de la plage

À peine 8h du matin et déjà de nombreuses têtes qui dépassent de l'eau. La plupart sont des locaux en quête de tranquillité. "L'eau est très bonne le matin. Et c'est surtout qu'il n'y a pas beaucoup de gens, pas d'enfants surtout", déclare un baigneur. Par ailleurs, il fait plus frais. En effet, la température de la mer est de 22°C, largement suffisant pour s'y jeter sans hésiter. Alors même si les vagues sont un peu capricieuses ce vendredi matin, cela ne change pas le rituel. Nager, pagayer, danser... la matinée est aussi un moment privilégié pour mettre le corps en activité. "Le matin à 6h, c'est parfait. Vous avez le bord de mer à vous tout seul. Vous pouvez danser et faire tout ce que vous voulez", explique une vacancière. Et puis à la fin il y a la récompense. Une plongée rapide dans la Méditerranée, avant de repartir pour éviter la foule.