À Noël, la tradition des papillotes

Elles ont envahi les vitrines de tous les chocolatiers lyonnais avec un feu d'artifice de couleurs et de saveurs. Une papillote, avant de l'acheter, on la goûte. Dix grammes de bonheur emballés dans un papier brillant, c'est une tradition qui se perpétue de génération en génération. À l'approche des fêtes, le maître chocolatier travaille sans relâche. L'origine de la papillote est avant tout une histoire d'amour. Elle est née au cœur de Lyon (Rhône) il y a plus de 200 ans. Dans l'atelier "La toque blanche", le chocolat coule à flots. On rajoute du miel, des amendes, des noisettes puis vient l'étape de l'enrobage qui fait pétiller les yeux. Les papillotes artisanales sont ensuite emballées patiemment à la main. Chaque chocolatier a son savoir-faire. Dans une autre chocolaterie plus que centenaire, c'est aussi le paradis pour les gourmands. Clin d'œil à son inventeur, la papillote contient toujours une blague ou un texte à méditer. Fabriquer des papillotes n'est pas un travail mais simplement offrir du plaisir, comme un premier cadeau de Noël.