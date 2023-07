A nouveau des orages et des inondations

Cet habitant de la Haute-Loire n'y croit pas. Près de 18 heures après un impressionnant orage de grêles, dans son jardin, on se croirait en plein hiver. "Ça tombait à plein seau la grêle", raconte Guy Bonnefoy. Plus loin, l'autoroute près de Saint-Etienne, avait des airs de banquise. En quelques minutes, la route est impraticable. Les automobilistes ont dû patienter près de deux heures avant de repartir. La foudre aussi s'est abattue la nuit de jeudi. Sur cette carte, on voit l'importance des impacts entre 21 heures et sept heures ce vendredi matin. Par endroits, il est tombé près du double de ce qu'il pleut en un mois. Les vacanciers de ce camping sont surpris. La vigilance orage est encore maintenue ce vendredi après-midi dans neuf départements. TF1 | Reportage O. Lévesque, Q. Nguyen Long