À Paris, les hôpitaux sont-ils sous tension ?

Face à des contaminations toujours aussi nombreuses en soirée, l'instauration d'un couvre-feu est la mesure que le milieu hospitalier attendait, notamment à Paris. En effet, selon des médecins, le renforcement des protocoles sanitaires dans les lieux publics a été insuffisant pour freiner la propagation du virus. En Île-de-France, 19 nouveaux patients ont été hospitalisés hier en soin critique pour Covid. Des services de réanimation où la situation se tend et pourrait encore devenir plus critique avec l'arrivée des maladies hivernales comme la grippe saisonnière. Mais les spécialistes rappellent que les mesures annoncées ne compenseront pas des moyens matériels et humains insuffisants, ainsi qu'une stratégie de santé publique qu'ils jugent défaillante depuis de nombreuses années. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/10/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 15 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.