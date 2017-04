A Paris, les policiers en colère manifestent  

Après l’assassinat, sur les Champs-Elysées, du capitaine Xavier Jugelé, les policiers manifestaient leur mal-être, mercredi 26 avril. Ces policiers demandent plus de moyen pour leurs protections ou encore le respect de la présomption d’innocence. Ces gardiens de la paix syndiqués dénoncent l’inaction du gouvernement et souhaitent interpeller les deux finalistes dans la course à l’Elysée sur leur situation. Une marche, silencieuse, est aussi prévue afin de rendre hommage à leur collègue tombé.