À partir de cinq euros la coupe de cheveux, c'est possible !

Contrairement aux apparences, ce salon de coiffure est une salle de classe. Tout le monde y trouve son compte et les prix sont imbattables. Au lieu de 80 euros, elle ne paiera que 25 pour une coupe, une couleur et un brushing. "C'est le même confort finalement. Seulement, chez le coiffeur, il y a les charges, il faut payer les ouvrières, tout ça", confie une cliente. Le service est à la hauteur d'un salon professionnel et les coiffeuses sont au petit soin. Nathalie Clavel enseigne la coiffure depuis plus de 20 ans. Elle aide les élèves à adopter les bons gestes et fait appel à la patience des clientes. Pour certaines, ce sont leurs premières clientes, la concentration est maximale. "Les clientes, elles savent qu'on débute. C'est toujours une pression parce qu'on n'a pas l'habitude de faire sur des clientes à l'école", affirme Clara Blanchon, étudiante en coiffure. Après trois heures au salon, Catherine découvre enfin le résultat. Elle est satisfaite. Les messieurs sont aussi les bienvenus. Comptez cinq euros seulement pour une coupe de cheveux. À ce prix-là, vous n'hésiterez plus. TF1 | Reportage S. Agi, S. Fargeot