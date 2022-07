À peine construit, le lotissement doit être démoli

À première vue, le lotissement ne présente aucun problème. Pourtant, 20 maisons ont été construites trop basses, justes en face de la Seine, dans une zone à risques d'inondations. Alors, à partir de septembre, elles vont être déconstruites bloc par bloc, puis refaites et aux normes. Barbara Sonn s'est installée là en 2018. Un an après, elle commence à se rendre compte d'autres défauts dans sa maison. Il y a des problèmes d'isolation, d'insonorisation, et de vide sanitaire. C'est une maison qu'elle a achetée à 245 000 euros, les économies d'une vie et un endettement sur 30 ans. La destruction de son habitation est prévue en 2026. Elle ne sait pas où elle ira pendant les travaux. Aucune solution n'a encore été trouvée pour reloger les premiers habitants en septembre. Le promoteur ne répond plus. Du côté de la mairie, trois logements communaux sont prêts à les accueillir. La mairie a également mobilisé un conseiller juridique pour aider les familles dans les longues démarches avec les assurances. TF1 | Reportage H. Corneille, T. Marquez, A. Janon