À peine déballés, déjà revendus !

Les enfants semblent ravis de leurs cadeaux, les adultes, un peu moins. Recevoir un cadeau en double ou peu intéressant, ce n’est pas un problème. Ce lundi matin, un père de famille revend ses cadeaux à moitié prix sur une plateforme entre particuliers, en seulement quelques clics. Revendre ses cadeaux un peu ratés, il n’y voit que des avantages. Déjà une habitude pour certains, mais toujours impensable pour d’autres. "C’est un cadeau, c’est sentimental. Même si ça ne nous plaît pas trop, on le garde", lance un passant. C’est pourtant de moins en moins tabou. Un Français sur quatre serait prêt à revendre ses cadeaux de Noël. La plateforme spécialisée Rakuten avait enregistré l’an dernier 650 000 annonces le jour de Noël. Elle s’attend aujourd’hui à une progression de 5% des ventes. Mais il y a encore un détail que la plateforme n’a pas résolu, revendre son cadeau en toute discrétion. Tabou ou non, la revente de votre cadeau devrait vous rapporter en moyenne une cinquantaine d’euros. TF1 | Reportage R. Sygula, A. Gay, C. Blanquart