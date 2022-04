À peine installées, les paillotes de Sète doivent déménager

Aucune paillote ne viendra transformer le paysage. La longue bande de sable de Sète (Hérault) restera cette année, le plus naturel possible. La loi Littoral contraint trois établissements à déménager. C’est une bonne nouvelle pour les amoureux de la nature. Mais certains Sétois s’inquiètent de cette concentration de six paillotes, sur un kilomètre de plage. Les habitués, amoureux du cadre sauvage de cette plage plus tranquille, sont déjà un peu nostalgiques. Cette paillote a du partir à cinq kilomètres de son petit coin de paradis, faire un parking à proximité et va devoir attirer une nouvelle clientèle. Le déménagement retarde l’ouverture et a un coût. Pour les paillotes déjà en place, il va falloir faire face à une concurrence avec des établissements plus proches. "Si vous avez un restaurant à tous les 200 mètres, au lieu d’en avoir à tous les 400 mètres, ce n'est pas pareil. On perdra un peu de chiffre d’affaires, mais enfin, on va s’adapter", explique Claude Hersog, gérant de la paillote "La Ola". L’année prochaine, d’autres communes du littoral devront appliquer cette nouvelle réglementation. TF1 | Reportage A. Erhel, C. Arrigoni