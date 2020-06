À Pékin, la menace d'une deuxième vague inquiète beaucoup

"Stopper à tout prix la propagation du virus", c'est désormais le mot d'ordre à Pékin. En effet, 90 000 personnes sont testées de jour comme de nuit et les prochaines 36 heures sont cruciales. En ce sens, il faut isoler les cas contaminés et casser la chaîne de transmission. Par ailleurs, des dizaines de marchés ont été fermés et des milliers de personnes sont désormais contraintes de rester chez elles. Mais d'où vient ce virus ?