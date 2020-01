A Périgueux, on se prépare pour les soldes d'hiver

Demain, c'est le coup d'envoi des soldes d'hiver. C'est un moment toujours très attendu où chacun espère réaliser de bonnes affaires. Les habitués ont une technique bien connue et bien rodée pour cela. Dans un contexte difficile, les commerçants à Bordeaux et à Périgueux comptent sur ces soldes d'hiver pour rattraper une fin d'année en demi-teinte. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.