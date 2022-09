À Pertuis, déjà huit ans d'économies d'énergie

Tous les bâtiments publics de la commune de Pertuis sont en pleine transformation. Les vieux radiateurs en fonte sont démontés. Fini le chauffage au gaz. L'objectif des travaux est d'alléger la facture d'énergie. Dans une école rénovée l'année dernière, les résultats se font déjà sentir. Grâce à quelques installations, l'établissement espère économiser 10% de sa consommation d'énergie, soit environ 5 000 euros de gagnés chaque année pour l'école en question. La ville de Pertuis n'a pas attendu la crise actuelle pour réduire sa consommation. Depuis 2014, les éclairages Led ont fait économiser 200 000 euros à la ville. Certains bâtiments sont également autonomes. Toutes les économies représentent 84 000 euros par an. De l'argent que la commune utilise pour investir dans des infrastructures publiques, à l'exemple du stade d'athlétisme. La ville souhaite encore aller plus loin vers l'autonomie énergétique. Bientôt, 17 hectares de panneaux solaires vont être installés et des cours pour apprendre à réduire sa consommation vont être donnés aux habitants. TF1 | Reportage P. Géli, H.P. Amar, F. Miara