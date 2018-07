Tous à la plage à La Ciotat !

Les vacances viennent à peine de commencer et voilà que les plages sont déjà remplies à La Ciotat. Certaines personnes ont même eu du mal à trouver une place dans la matinée du 12 juillet. Avec une température de 30 degrés, petits et grands en ont pleinement profité pour se baigner. Crème solaire et parasol sont de rigueur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/07/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.