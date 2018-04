A Plomeur, les champs de jacinthes éblouissantes et enivrantes s'étalent à perte de vue

Le printemps s'installe. Les températures sont remontées, permettant aux jacinthes d'éclore dans les champs de Plomeur, dans le Sud de la Bretagne. Bien que les fleurs soient petites, leur parfum et les couleurs des pétales enchantent les visiteurs venus exprès les admirer. D'autres fleurs commencent aussi à se montrer, signe de la belle saison. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.