A Pornic, plus de guichets à la gare pour acheter les billets de train

A Pornic, en Loire-Atlantique, il n'est plus possible d'acheter son billet de train à la gare. L'usager a deux options pour se le procurer. Soit il se rend à l'office du tourisme de la ville, soit il effectue un achat sur Internet. Une solution qui n'est pas très pratique pour ceux qui n'en ont pas. Le guichet de la gare de Pornic sera de nouveau ouvert pour une durée de trois mois lors de la prochaine saison estivale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 05/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 5 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.