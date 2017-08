A Puget-Théniers, "la température la plus élevée jamais enregistrée dans les Alpes-Maritimes ce mercredi"  

Le thermomètre a dépassé les 40 degrés ce mercredi après-midi à Puget-Théniers, dans les Alpes-Maritimes. Il s’agirait de la température la plus élevée jamais relevée dans ce département. Des conditions extrêmes, que subissent les plus fragiles, comme les personnes âgées et les plus exposés, comme les travailleurs du bâtiment. Pour se protéger de la chaleur, chacun a ses astuces.